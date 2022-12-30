Религиозный эксперт заявил, что решение властей расторгнуть аренду Лавры с УПЦ нарушает права верующих

Главное: Запрет власти на проведение богослужений УПЦ в Верхней лавре нарушает права верующих и лишает 2,5 тыс. человек права молиться в храмах.

Детали: Об этом заявил немецкий эксперт-религиовед, социолог Николай Митрохин рассказал в интервью изданию «Важные Истории», сообщает Центр информации УПЦ.

«Решение украинских властей лишить лавру возможности арендовать два крупнейших храма — это пробный шар, чтобы посмотреть на реакцию общества. При желании эту инициативу можно отменить. Но само по себе решение является грубейшим нарушением прав верующих: Трапезный храм собирал на воскресные литургии до 1,5 тысячи человек, Успенский — 600.

Такое количество верующих просто невозможно разместить в остальных храмах УПЦ в лавре — они меньше и они битком забиты. Всего, по моим исследованиям, в храмах лавры на воскресных литургиях присутствует до 2,5 тысячи человек. И вот большинство из них лишают возможности молиться в привычных храмах», — отметил Николай Митрохин.

Также Митрохин прокомментировал возможность передачи Лавры ПЦУ. Он считает, что в этом случае Киево-Печерская лавра будет стоять пустой.

«Чтобы эксплуатировать лавру, нужны монашествующие. У ПЦУ практически нет монашествующих. Она может наскрести со всех монастырей и перевезти туда двадцать человек, чтобы они составили верхушку администрации», — рассказал он.

«В лавру ежедневно приходят тысячи людей и со всего Киева, и со всей Украины, они покупают свечки, делают пожертвования. Эти люди приходят не потому, что лавра — это лавра, а потому, что для них это духовный центр УПЦ. И если в лавре сядут те, кого они считают, условно, обновленцами, люди туда просто не придут. Церковная жизнь будет перемещаться в какие-то скиты, маленькие храмы, куда вся эта лаврская братия разойдется», — уверен эксперт.

В тему: В УПЦ заявили, что политика власти направлена на насильственный переход верующих в ПЦУ.