В УПЦ заявили, что политика власти направлена на насильственный переход верующих в ПЦУ

Главное: Религиозная политика представителей действующей власти направлена на насильственный переход верующих УПЦ в ПЦУ.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сказал на пресс-конференции «Итоги деятельности УПЦ в 2022 году», которая прошла 29 декабря в Киево-Печерской лавре.
«Несмотря на то, что сегодня верующие УПЦ и вся Церковь переживает все ужасы войны вместе со всем украинским народом, следует констатировать соответствующие нарушения прав и свобод верующих, а также учреждений УПЦ», — отметил юрист.
Отец Александр напомнил, что в Верховной Раде зарегистрировано 7 законопроектов, направленных на ограничение прав и ликвидацию УПЦ, 4 из них Комитет Гуманитарной политики рекомендовал к рассмотрению; 76 решений органов местного самоуправления о запрете УПЦ, которые они в своих решениях называют московским; применены санкции к религиозным деятелям УПЦ, которые блокируют деятельность возглавляемых ими учреждений; усилилось уголовно-правовое давление из-за массовых обысков и уголовных производств.
«Зафиксировано около 250 рейдерских захватов религиозных общин УПЦ. Около 100 захватов рейдерских захватов общин еще готовится», — сообщил глава Юротдела УПЦ.
«Мы видим, что такими методами государство пытается загнать верующих УПЦ в ПЦУ. Но на самом деле такими методами власти загоняют большую часть украинского общества в религиозное подполье», — констатировал священнослужитель.
Он отметил, что «это свидетельствует о том, что они совсем не понимают психологию верующего человека и не учатся на примерах истории».
В тему: В УПЦсчитают, что запрещая Церковь власть воюет с украинским народом — пресс-конференция в Лавре.