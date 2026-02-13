Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico

Жители западных стран все больше убеждаются, что мир движется к глобальной войне. Граждане США, Великобритании и государств Евросоюза считают начало Третьей мировой в ближайшие пять лет вполне реальным сценарием.

Однако, несмотря на резкий рост тревоги перед новой эрой конфликтов, люди на Западе не готовы идти на финансовые жертвы и повышение налогов ради укрепления собственной обороны, пишет Politico по результатам собственного опроса в этих странах.

Сообщается, что доля избирателей, прогнозирующих новый глобальный конфликт, резко возросла с тех пор, как независимая социологическая служба Public First задавала этот вопрос в марте 2025 года.

«Изменение настроений западной общественности менее чем за год отражает драматический сдвиг к более небезопасному миру, где война рассматривается как вероятная, а альянсы — как нестабильные», — отметил глава отдела опросов Public First Себ Райд.

Опрос издания выявил ограниченную готовность западной общественности идти на жертвы ради оплаты возросших военных расходов. Несмотря на широкую поддержку увеличения оборонных бюджетов в принципе (в Великобритании, Франции, Германии и Канаде), эта поддержка резко падала, когда люди узнавали, что это может означать увеличение государственного долга, сокращение других услуг или повышение налогов.

Полученные данные, основаны на опросах более 2000 избирателей в каждой стране в период с 6 по 9 февраля.

«Растущая обеспокоенность войной не дает лидерам карт-бланш на большие траты на оборону. Напротив, избиратели теперь менее охотно идут на компромиссы, необходимые для улучшения военной безопасности. Таким образом, европейские лидеры оказываются в тупике: они не могут полагаться на США, не могут использовать это как причину для внутренних инвестиций и находятся под высоким давлением необходимости срочно решать эту проблему в мире, где конфликт кажется ближе, чем раньше», — сказал Райд.

СМИ пишет, что на фоне отсутствия признаков скорого окончания четырехлетней полномасштабной войны России против Украины, а также военных действий США в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке при президенте США Дональде Трампе, многие избиратели видят растущий риск глобального конфликта.

Эта тенденция особенно ярко проявляется в Великобритании, где 43% считают, что новая мировая война «вероятна» или «очень вероятна» к 2031 году (рост с 30% в марте 2025 года). Почти половина американцев — 46% — считают новую мировую войну «вероятной» или «очень вероятной» к 2031 году (рост с 38% в прошлом году). Среди пяти стран только жители Германии в целом полагают, что третья глобальная война маловероятна в ближайшие пять лет.

Когда речь заходит об участии отдельных стран в военных действиях, респонденты из США чаще других считают, что их собственная страна окажется в состоянии войны в ближайшие пять лет; за ними следуют респонденты из Великобритании и Франции. Это говорит о том, что ядерные державы НАТО могут быть больше готовы к конфликту, чем другие нации, и что имидж Трампа как «президента мира» не убеждает избирателей у него дома. По крайней мере, каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает, что ядерное оружие «вероятно» или «очень вероятно» будет использовано в войне в ближайшие пять лет.

Россия рассматривается как самая большая угроза миру в Европе, в то время как канадцы видят в Америке Трампа величайшую опасность для безопасности. Во Франции, Германии и Великобритании второй по величине угрозой считают США, которых респонденты упоминали гораздо чаще, чем Китай.

Напомним, РФ может готовить новую войну против стран Балтии или соседей. При этом, вторая администрация президента США Дональда Трампа четко дала понять: ответственность за европейскую безопасность должны нести сами европейские члены НАТО.