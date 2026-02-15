Рютте неоднозначно высказался о военной помощи для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал неоднозначное заявление по поводу военной помощи для Украины. Оно прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

Чиновник сказал: «Европейцы и канадцы осуществляют двусторонние поставки. Пожалуйста, используйте список, который был разработан вместе с украинцами. Список того, что им нужно».

Также он добавил: «Не поставляйте двустороннюю помощь вне этого списка, даже если это красиво выглядит на фотографиях в газетах. Мы точно знаем, что им нужно».

