Во Франции зафиксирован рекорд по продолжительности дождей

Во Франции зарегистрировали самый длинный период дождей за историю метеонаблюдений. Осадки в стране идут уже 36 дней подряд, сообщает BFM TV.

По данным метеорологической службы, дожди фиксируют на территории Франции непрерывно с 14 января по настоящее время. Предыдущий рекорд зарегистрировали осенью 2023 года, когда в стране было 32 дождливых дня подряд.

Дождливым считается день, за который в среднем по стране выпало 1 мм или более осадков.

В среду, 18 февраля, на Францию обрушился шторм Педро. По данным метеорологов, скорость порывов ветра достигнет 90-120 км/ч, в прибрежных зонах скорость может достигать 140 км/ч. Ожидается выпадение от 15 до 50 мм осадков.

На данный момент из-за риска ливней и наводнений в четырех департаментах действует предупреждение о «красном» — самом высоком уровне погодной опасности. Еще в 10 департаментах введен «оранжевый» — повышенный уровень погодной опасности.

