Трамп продолжит «давить» Иран дипломатией

Президент США Дональд Трамп пока не будет наносить удары по Ирану. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она отметила: «Есть много аргументов, которые можно привести в пользу нанесения удара по Ирану, но президент Дональд Трамп всегда был предельно ясен в том, что дипломатия всегда является его первым вариантом в отношении Ирана или любой другой страны по всему миру».

Подчеркивается: «Для Ирана было бы очень мудро заключить сделку с президентом США».

