Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить территориальный вопрос с российским диктатором и поручил переговорщикам поднять вопрос личной встречи. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

Президент Украины подчеркнул, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории — личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский также рассказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.