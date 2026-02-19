Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

Разговоры Кремля, в частности, российского диктатора Владимира Путина об истории — это просто тактика затягивания времени. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Мне не нужны исторические разговоры, чтобы завершить эту войну и перейти к дипломатии. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин. И я многому научился. Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине. Просто потому, что я бывал в России во многих городах. И знал там много людей. Он никогда не был в Украине столько раз. Он был только в больших городах. Я был в маленьких городах. От севера до юга. Везде. Я знаю их менталитет. Именно поэтому я не хочу тратить время на все эти вещи. Это их дело. Они решили иметь такую систему. Россияне решили изменить себя. Россияне решили, что им нужен новый царь. Это их выбор», — написал лидер страны.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос безопасности. Он готов поднять этот вопрос непосредственно во время гипотетической встречи с кремлевским диктатором.

«Есть вопрос безопасности. Есть большая война против нас. Это наши жизни. Единственное, о чем я хочу говорить с ним — это то, что, по моему мнению, нам нужно решить это успешно. Я имею в виду быстро завершить эту войну. Именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным.