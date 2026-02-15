Все разделы

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни

Агата Кловская
14.02.26 16:23
276
Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии информируют население о сложных погодных условиях в воскресенье и понедельник, 15-16 февраля.

Так, завтра днем в западных и северных областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе нашей страны ночью и утром туман, в Карпатах и в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Говорится, что послезавтра ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях значительный снег, в Сумской области с дождем, в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя (І уровень опасности, желтый).

Добавляется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

Ранее мы писали, что в Украину идут дожди и мокрый снег.

общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

