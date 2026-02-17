В США сделали важное заявление по поводу мирных переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал важное заявление по поводу мирных переговоров по Украине. Оно прозвучало во время его встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Чиновник подчеркнул: «США – единственная страна, которая может заставить обе стороны сесть за стол переговоров. Ни одна европейская страна не в состоянии сделать это».

Также добавляется: «Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения».

Акцентируется внимание: «Мы не навязываем соглашение никому, мы не заставляем никого принимать соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь».

Ранее Рубио рассказал о роли США в мирном процессе по Украине.