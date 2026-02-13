Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

Агата Кловская
13.02.26 14:29
291
Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

В последние дни дефицит электроэнергии в Украине составляет 4,3-4,5 ГВт на фоне потепления. Это значительно меньше показателя в морозные дни, когда он достигал 5-6 ГВт и при пиковом потреблении 18 ГВт. Об этом заявил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании энергетического комитета Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

По его данным, на сегодня прогнозный максимум потребления составляет 16,4 ГВт — это то, что экономика хотела бы потребить. Но в наличии только 12,3 ГВт.

«Из этой мощности почти 2 ГВт — импорт, 7,5 ГВт — АЭС, очень мало блоков ТЭС — всего 5 энергоблоков общей мощностью 854 МВт. Сегодня немного меньше солнца, но мы уже имели 1,6-1,7 ГВт вчера-позавчера — то есть солнце начинает набирать мощность. Надеемся также, что будет хорошая водяная весна, и Укргидроэнерго даст нам положительный приток», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что утром в работе были все девять блоков АЭС (общая мощность 7,8 ГВт), которые преимущественно работают на номинальной мощности, но, по его словам, есть еще резерв на Ровенской АЭС.

Также Шмыгаль считает, что есть все возможности сохранить до конца февраля режим отключений электроэнергии в 3-3,5 очереди, который наблюдается сейчас, при условии, что не будет новых повреждений энергообъектов.

Напомним, «Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля.

Тэги: Украина, электроэнергия, дефицит

Комментарии

Статьи

12.02.26 20:22

«Обнулит» ли Олег Кантор рейтинг ВО «Батькивщина» в Ивано-Франковской области

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.02.26 16:43

НАТО рискует терять два батальона в день в условиях войны дронов, — WSJ

13.02.26 15:26

Зеленский наградил Гераскевича после скандальной дисквалификации на Олимпиаде-2026

13.02.26 13:35

В Киеве военный подорвал гранату. Есть погибший

13.02.26 12:47

Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico

13.02.26 12:16

Сегодня в Киеве будет один из самых теплых дней недели

13.02.26 11:46

Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

13.02.26 11:25

Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без главного тренера

13.02.26 10:49

В Черновцах посреди улицы похитили школьницу

13.02.26 10:24

Россия молчит по поводу новой встречи, — Зеленский

13.02.26 12:47

Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico

13.02.26 09:56

Трамп подумывает о выходе из мирных переговоров, — СМИ

13.02.26 09:11

«Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля

12.02.26 10:42

Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ

12.02.26 10:13

Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро

12.02.26 09:25

Украина получит первую партию гиперзвуковых ракет

11.02.26 10:47

Стало известно, когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности

11.02.26 09:59

Зеленский намерен объявить выборы и референдум 24 февраля, — Financial Times

11.02.26 09:44

РФ готовит крупное весеннее наступление, — Welt

11.02.26 09:07

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях 11 февраля

09.02.26 15:23

Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

10.02.26 01:07

Сырский поведал о потерях России в январе

10.02.26 14:31

На Ровенщине мужчина молотком и топором убил пятерых переселенцев

09.02.26 14:41

Россия имитирует новое наступление на севере Украины. В ISW раскрыли замысел Кремля

10.02.26 23:55

В Киеве произошло кровавое ДТП с маршруткой и грузовиком

10.02.26 13:36

Возле Чернобыля зафиксировали редкую лошадь

08.02.26 23:59

Жертвами пожара во Львовской области стали маленькие дети

09.02.26 00:01

Стало известно, как Россия бомбила Украину на прошлой неделе

12.02.26 13:37

В НАТО назвали потери России в войне. Это больше, чем насчитал Генштаб ВСУ

09.02.26 09:12

В недрах Земли обнаружили кое-что странное

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди