Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

В последние дни дефицит электроэнергии в Украине составляет 4,3-4,5 ГВт на фоне потепления. Это значительно меньше показателя в морозные дни, когда он достигал 5-6 ГВт и при пиковом потреблении 18 ГВт. Об этом заявил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании энергетического комитета Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

По его данным, на сегодня прогнозный максимум потребления составляет 16,4 ГВт — это то, что экономика хотела бы потребить. Но в наличии только 12,3 ГВт.

«Из этой мощности почти 2 ГВт — импорт, 7,5 ГВт — АЭС, очень мало блоков ТЭС — всего 5 энергоблоков общей мощностью 854 МВт. Сегодня немного меньше солнца, но мы уже имели 1,6-1,7 ГВт вчера-позавчера — то есть солнце начинает набирать мощность. Надеемся также, что будет хорошая водяная весна, и Укргидроэнерго даст нам положительный приток», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что утром в работе были все девять блоков АЭС (общая мощность 7,8 ГВт), которые преимущественно работают на номинальной мощности, но, по его словам, есть еще резерв на Ровенской АЭС.

Также Шмыгаль считает, что есть все возможности сохранить до конца февраля режим отключений электроэнергии в 3-3,5 очереди, который наблюдается сейчас, при условии, что не будет новых повреждений энергообъектов.

Напомним, «Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля.