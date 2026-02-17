Правила начисления «Национального кешбэка» в Украине изменят

Уже с 1 марта в Украине изменятся правила начисления «Национального кешбэка» за покупку отечественных товаров. Об этом информирует Министерства цифровой трансформации.

Указывается, что вместо фиксированной ставки в 10% граждане нашей страны будут получать от 5% до 15% кешбэка.

Его размер будет зависеть от доли импорта в конкретной потребительской корзине.

Как это будет происходить?

Указывается, что 15% – на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35% – косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных и некоторые продукты питания.

Добавляется, что 5% – на украинские товары в категориях, где импорт ниже 35% – продукты питания, лекарства, товары для сада и огорода.

Говорится, что полный список категорий и товаров, которые подпадают под обновленные условия, будет опубликован позже.

Напоминается: «Проверить, входит ли товар в «Национальный кешбэк» и с каким процентом, можно будет через сканер штрихкодов в приложении «Дія».

