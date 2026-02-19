Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление. По его словам, отдавать Донбасс России не будут.

Он сказал: «Я не могу поддержать такую идею. И я думаю, что в любых очень сложных обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет готов. Потому что, как вы сказали, тысячи, десятки тысяч украинцев погибли на этом направлении, защищая эту часть Украины».

Подчеркивается: «Это не только вопрос морали, но и ценности и свободы. Это не просто пустые слова. Для нас это очень важно. Поэтому с первого дня этой войны был такой решительный ответ».

Говорится: «Защищая эти ценности, мы должны понимать, что Донбасс является частью нашей независимости, частью наших ценностей. Это не о земле. Это не только о территориях. Речь идет о людях, о принадлежности, а также о стратегии, о том, как защищать нашу страну».

Ранее в МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров.