В водах Антарктиды заметили… акулу

В водах Антарктиды возле Южных Шетландских островов появилась акула. Ее удалось снять на видео.

Ее размеры составляли около трех-четырех метров.

Известно, что уникальная съемка была выполнена камерой Центра глубоководных исследований Minderoo–UWA, работающего при университете Западной Австралии.

Данное устройство находилось на глубине около 490 метров, где температура воды составляла всего 1,27 градуса.

Директор центра Алан Джеймисон поведал: «Мы не ожидали увидеть акул, потому что существует общее правило: в Антарктике акул нет. И это не маленькая особь – это настоящая махина».

Указывается на то, что нет научно подтвержденных данных о встречах акул в пределах Южного океана, то есть акватории южнее 60-й параллели.

Специалисты полагают, что спящие акулы могли обитать в Антарктике и раньше, но оставались незамеченными из-за труднодоступности региона. Южный океан отличается выраженной стратификацией: холодные плотные воды снизу плохо перемешиваются с более пресными водами от таяния льдов. На глубине около пятисот метров формируется относительно «теплый» слой, где и находилась акула.

Подобные акулы могут питаться тушами китов, гигантских кальмаров и других крупных морских животных, опускающихся на дно.

Резюмируется, что изменения климата и потепление океанов могут влиять на распределение хищников, но данных о сдвигах ареалов в районе Антарктики пока недостаточно.

