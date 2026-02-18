Народ не позволит «отдать» Донбасс оккупанту, — Зеленский

Народ Украины на референдуме отклонит мирное соглашение, если оно будет предусматривать «передачу» Донбасса России. А заморозку текущей линии фронта скорее поддержит. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

Глава государства заявил, что готов обсудить вопрос отвода Вооруженных сил Украины с Донбасса, но Россия при этом должна отвести свои войска на такое же расстояние, а также отверг претензии РФ на суверенитет в отношении этой территории.

Зеленский отметил, что Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум народа Украины. В то же время президент выразил мнение, что если соглашение предусматривает, что украинская сторона «просто выйдет из Донбасса», пожертвовав суверенитетом и гражданством людей, которые там проживают, общество его не поддержит.

«Эмоционально люди этого никогда не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят (США)», — заявил Зеленский, добавив, что украинцы «не могут понять», почему их просят отдать эти территории.

«Это — часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля», — подчеркнул глава государства.

Если соглашение просто заморозит текущую линию фронта на Донбассе, как это запланировано в двух других регионах, где проходят боевые действия, Зеленский считает, что народ Украины его примет.

«Я думаю, что если мы включим в документ, что мы остаемся там, где мы есть, на линии столкновения, то люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение», — сказал президент.

Зеленский добавил, что лучший способ добиться прорыва в вопросе территории — это личная встреча российского диктатора Владимира Путина с ним. Президент поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве.

Напомним, Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным.