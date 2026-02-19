ЕС потребует от РФ вывести войска из Беларуси, Приднестровья и не только, — СМИ

Евросоюз хочет добиться вывода войск России из Беларуси, Грузии, Армении и непризнанного Приднестровья (Молдова) в рамках возможного мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с изложением требований к России в контексте дипломатических переговоров с Украиной. Посредником в таких переговорах выступают США.

Согласно документу, речь идет не только о выводе войск из соседних стран, но и о сокращении численности российской армии. Кроме того, в перечне требований — выплата репараций и демократизация российского общества.

По информации источников издания в дипломатических кругах ЕС, предложенные условия сами европейцы называют максималистскими. Один из дипломатов объяснил, что таким образом Европа фактически отвечает на максималистские требования России к Украине.

Другой европейский чиновник подчеркнул, что достижение мира зависит не только от возможных уступок Киева.

По его словам, параллельно необходимо определить, какие шаги должна сделать Москва еще до начала любых мирных миссий или переговорных инициатив.

Документ обсудят послы ЕС 17 февраля, а некоторые его части планируют вынести на обсуждение на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 23 февраля.

— В первом разделе документа указано: если Украина ограничивает численность войск или отводит их из отдельных районов, Россия должна сделать то же самое. В то же время не допускается никакого «де-юре» признания оккупированных территорий, которые должны быть демилитаризованы.

— В блоке о безопасности Европы требуется прекращение дезинформации, кибератак, диверсий, нарушений воздушного пространства и вмешательства в выборы.

— Другой ультиматум предусматривает отсутствие ядерного оружия в Беларуси и «запрет российского военного присутствия и развертывания войск в Беларуси, Украине, Республике Молдова, Грузии и Армении». Российские войска в течение десятилетий размещались в контролируемых Россией сепаратистских регионах, таких как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, а также на базах в Армении и Беларуси.

— Отдельно отмечается соблюдение международного права: без амнистии за военные преступления, с доступом международных следователей и приоритетом международных обязательств над внутренним законодательством РФ.

— Документ также предусматривает выплату репараций Украине и компенсацию ущерба европейским государствам и компаниям, в том числе за экологический ущерб. ЕС заморозил около 210 млрд евро российских активов и уже направляет доходы от них Украине.

— Среди внутренних требований к РФ — проведение свободных выборов под международным наблюдением, освобождение политзаключенных, возвращение депортированных гражданских и детей, свобода СМИ, отмена репрессивного законодательства и сотрудничество в расследовании убийств оппозиционеров.

Напомним, Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса.