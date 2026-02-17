Выявлена еще одна опасность лишнего веса

Эксперты из Бристольского университета в Великобритании выявили еще одну опасность лишнего веса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что пожизненная генетическая склонность к избыточному весу способна повышать риск сосудистой деменции в более позднем возрасте.

В ходе опыта ученые оценили крупные популяционные данные и использовали метод менделевской рандомизации, то есть генетический подход, позволяющий оценить влияние унаследованных факторов на риск заболеваний. Подобный способ помогает избежать искажений, связанных с тем, что вес может снижаться уже после начала болезни.

Было установлено, что генетическая предрасположенность к более высокому индексу массы тела (ИМТ, соотношения массы и роста человека) связана с повышением вероятности развития деменции, обусловленной повреждением сосудов мозга.

Добавляется, что увеличение ИМТ примерно на четыре-пять пунктов — от пограничного к явно повышенному – ассоциировалось с ростом риска сосудистой деменции примерно на 60%.

Подчеркивается также, что ключевым звеном данной связи стало артериальное давление. Избыточная жировая ткань способствует его повышению, а хроническая гипертензия постепенно повреждает стенки артерий, в том числе мелкие сосуды головного мозга. Со временем это приводит к ухудшению кровоснабжения, дефициту кислорода и постепенному снижению когнитивных функций.

Говорится, что самая выраженная связь наблюдалась именно для форм деменции, связанных с сосудистыми нарушениями. При этом эффект сохранялся даже после учета уровня холестерина и глюкозы в крови.

Сообщается, что большинство участников имели европейское происхождение, поэтому для подтверждения выводов необходимы дополнительные исследования в других популяциях.

Резюмируется, что в целом контроль массы тела и артериального давления может снизить не только риск инсульта и сердечнососудистых заболеваний, но и вероятность когнитивных нарушений в будущем.

Ранее мы писали, что ВОЗ срочно нужен миллиард долларов.