Зеленский назвал желаемый дедлайн для нового раунда переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы проведения следующего раунда переговоров с РФ в феврале. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы — Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса», — отметил он.

Президент рассказал, что сегодня несколько раз говорил с украинской делегацией в Женеве, а также подчеркнул, что Украина заинтересована в результате.

«По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что ставил украинским переговорщикам задачу обсудить гуманитарный трек.

«Нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских. Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих — вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина и РФ уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. В то же время никаких подробностей о дате и месте их проведения подробности не предоставлено.