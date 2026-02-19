Китай сделал резонансное заявление по поводу ядерного оружия

В Китае сделали резонансное заявление по поводу ядерного оружия. Его озвучил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его словам, Пекин не желает присоединяться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, к чему призывают США.

Говорится: «Это неразумно и нечестно просить Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе».

Подчеркивается: «Ядерный арсенал Китая никоим образом на находится на том же уровне, что и американский».

Ранее Рубио заявил, что США никогда не разорвут отношения с Китаем.