Рубио сделал важное заявление по поводу войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался по поводу войны в Украине. Произошло это на Мюнхенской конференции по безопасности.

Чиновник сказал: «Мы не знаем, действительно ли Россия настроена серьезно в вопросе прекращения войны. Она заявляет, что готова к этому, озвучивает свои условия, и вопрос в том, сможем ли мы выработать такие договорённости, которые будут приемлемы для Украины и при этом устроят Россию».

Добавляется: «Мы собираемся продолжать проверять это».

