Запрет Telegram в России: глава ФСБ наехал на Дурова

Россия близка к закрытию мессенджера Telegram. Глава ФСБ Александр Бортников наехал на его создателя Павла Дурова.

Чиновник рассказал: «Наше ведомство никаких переговоров с ним сейчас не ведет. Раньше вели».

Также уверяется, что, якобы предоставляя услуги злоумышленникам, мессенджер совершает правонарушения, которые, по его словам, приводят к детской преступности, терактам и диверсиям.

Говорится: «Павел Дуров преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений. Такой подход является ничем иным, как попустительством к тому, что происходит».

Ранее Дуров рассказал, при каком условии закроет Telegram.