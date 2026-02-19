На Балтике начались крупнейшие учения НАТО, но уже без США, — Bild

На побережье Балтийского моря в земле Шлезвиг-Гольштейн начались крупнейшие в этом году учения НАТО. Операция называется «Steadfast Dart 26» и предусматривает отсутствие участия США. Об этом сообщает Bild в Telegram.

Как пишет издание, подразделения сил быстрого реагирования альянса (Allied Reaction Force) высадились на полигоне Путлос недалеко от немецкого острова Фемарн.

«По сценарию отрабатывается быстрая переброска войск с юга Европы к восточному флангу. Особенность маневров состоит в отсутствии прямого участия США», — говорится в публикации.

В самой высадке задействовали 15 кораблей и примере 2600 военных. В целом в учениях принимают учатие около 10 тысяч солдат, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.

«Наибольшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. За маневрами наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус», — пишет Bild.

Издание добавило, что войска Allied Reaction Force называют «наконечником копья» НАТО. Как заявляется, в случае кризиса они должны будут развернуть до 40 тысяч солдаты в течение десяти дней. Решение о таком задействовании принимает Североатлантический совет НАТО.

Напомним, на днях Минобороны Украины и Германии подписали соглашение, согласно которому украинские инструкторы будут преподавать в военных училищах ФРГ.