Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

В США дали оценку трехсторонним мирным переговорам в Женеве (Швейцария). С заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Говорится: «Президент Дональд Трамп и его команда вложили колоссальное количество времени и усилий в попытку завершить войну России против Украины».

Добавляется: «Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением. Так что в будущем состоится ещё один раунд переговоров».

По ее словам, американский лидер рассматривает ситуацию, которая сложилась из-за войны, «крайне несправедливой не только по отношению к украинцам и россиянам, но и по отношению к американскому народу, так как налогоплательщики из США "оплачивали военные усилия в войне».

Ранее в МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров.