Курс гривны рекордно снизился по отношению к евро

Курс гривны продолжает снижаться. Свежие котировки валют на четверг, 19 февраля, установил НБУ.

Финансовый регулятор поднял стоимость евро еще на 9 копеек до 51,2577 гривен, что является историческим рекордом.

Прошлый максимальный показатель фиксировался 11 февраля на уровне 51,2517 гривен.

Стоит отметить, что с начала этого года курс евро вырос на 2,9%, (1,46 гривен).

В то же время курс американского доллара на 3 копейки до 43,2920 гривен.

