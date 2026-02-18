Курс гривны рекордно снизился по отношению к евро

Курс гривны продолжает снижаться. Свежие котировки валют на четверг, 19 февраля, установил НБУ.
Финансовый регулятор поднял стоимость евро еще на 9 копеек до 51,2577 гривен, что является историческим рекордом.
Прошлый максимальный показатель фиксировался 11 февраля на уровне 51,2517 гривен.
Стоит отметить, что с начала этого года курс евро вырос на 2,9%, (1,46 гривен).
В то же время курс американского доллара на 3 копейки до 43,2920 гривен.
