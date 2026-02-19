В Черновицкой области депутат скрывал вспышку африканской чумы свиней

В Черновицкой области депутат местного совета скрывал вспышку африканской чумы свиней, которая случилась на его ферме. Об этом информирует местная прокуратура.

Там поведали, что зараза спровоцировала гибель более сотни животных.

Добавляется, что вместо немедленного уведомления профильных служб, факт заболевания замолчали. В течение сентября–октября прошлого года свиней самовольно захоронили прямо на территории фермы – без соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

Сообщается также: «После того как правоохранители обнаружили незаконное захоронение и провели раскопки, отобранный биоматериал передали на лабораторные исследования. Экспертизы подтвердили: на хозяйстве вспыхнула африканская чума свиней».

Для того, чтобы остановить инфекцию и не допустить более масштабной вспышки, еще 80 свиней пришлось убить.

Указывается, что животных завезли на ферму без надлежащих ветеринарных документов, разрешений на перемещение и без обязательного карантина.

Подчеркивается, что системные нарушения начались еще до возникновения вспышки и создали предпосылки для ее распространения.

Политику уже объявили подозрение о нарушении ветеринарных правил, которые повлекли тяжелые последствия по ст. 251 УК Украины.

Ранее мы писали, что африканская чума свиней зафиксирована во Львовской области.