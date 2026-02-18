Украина опровергла слухи о наших военных в Бенине

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сделал важное заявление по поводу ситуации в Африке. Дипломат опроверг слухи, что наши военные находятся в Бенине на границе с Нигером.

Подчеркивается следующее: «Украина категорически опровергает эти сообщения. Наши Вооруженные силы не направлялись в Бенин и не выполняют никаких операций на его территории».

Также указывается: «Эта информация не соответствует действительности и более того, имеет признаки информации, направленной на дискредитацию Украины, сбор фейкового образа внешней угрозы».

Резюмируется: «Такие заявления делают не по их собственной инициативе, а по инициативе России. Еще раз призываем особенно наших коллег, партнеров, друзей в Африке, все СМИ критически относиться к такой информации. Особенно, когда это касается безопасности международных отношений».

Ранее мы писали, что африканские страны готовятся к вторжению в Нигер.