В МИД рассказали о механизме прекращения огня в Украине

Стали известны новые подробности мирных переговоров в Женеве с участием делегаций Украины, России и США. О них поведал спикер МИД нашей страны Георгий Тихий.

Дипломат сказал: «Можем констатировать, что на техническом уровне есть понимание того, как будет происходить прекращение огня, мониторинг прекращения огня».

Кроме этого добавляется: «Уже понятно, что мониторинг будет точно при участии США. Это очень для нас важная конструктивная и позитивная вещь».

Также подчеркивается: «Для Украины очень важен гуманитарный блок вопросов – обмены пленными. Наша делегация, во-первых, эту тему поднимала, и сейчас и будет поднимать в дальнейшем. Во-вторых, будет в целом использовать каждую, даже самую маленькую возможность, для того, чтобы возвращать наших людей и приближать мир».

