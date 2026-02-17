Все разделы

Война в Украине вступила в новую фазу. Названы главные вызовы в 2026 году

Война в Украине вступила в новую фазу. Названы главные вызовы в 2026 году

Александр Панько
17.02.26 14:39
Война в Украине вступила в новую фазу. Названы главные вызовы в 2026 году

Война России против Украины перешла в новую фазу — стратегической выносливости. Что это значит для ситуации на поле боя, и какие основные вызовы встали перед армиями обеих стран в 2026 году — анализирует издание Foreign Affairs.

Как указывается в статье, российские вооруженные силы, по сути, сохраняют технику, но несут гораздо большие потери личного состава. К декабрю число невосполнимых потерь (убитых и тяжелораненых) начало превышать ежемесячный набор новобранцев, который также снизился.

«Все это не означает, что у Москвы заканчиваются люди... Однако, если нынешние потери сохранятся, Москве, возможно, придётся снизить интенсивность наступления или количество направлений, которые она попытается использовать в 2026 году. Без существенных изменений в тактике ведения боевых действий российскими войсками или без неэффективного управления обороной Украины надежды Москвы на прорывы угаснут», — говорится в статье.

Контрнаступление ВСУ под Купянском в Харьковской области, в ходе которого украинские войска в конечном итоге отвоевали территорию и очистили большую часть города, показало, как украинские подразделения могут использовать тактические инновации, а не добавлять штурмовые полки для заполнения пробелов или проводить дорогостоящие контратаки, для отвоевания территории. Вооруженные силы Украины также постоянно используют технологии для компенсации нехватки личного состава, отмечается в статье.

Главная задача для Украины — поддержание боеспособности войск на фронте, поскольку даже война с использованием беспилотников по-прежнему требует больших людских ресурсов: «К сожалению, именно здесь Украина сталкивается с проблемами... Солдаты устали, а на более сложных участках пехота проводит много месяцев на своих позициях без ротации. И по мере того, как боевые действия смещаются от пехоты к подразделениям и специалистам, использующим беспилотники, потери становится все труднее восполнить, поскольку людям, служащим на этих позициях, требуется гораздо больше подготовки для развития специализированных навыков».

В 2025 году война приобрела более региональный характер. Украина наносила удары по российскому теневому флоту, в то время как Москва нагло нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. Эти кампании, вероятно, будут только расширяться по мере установления относительного тупика на поле боя. При этом даже небольшие изменения могут иметь волновой эффект — как, например, недавняя блокировка использования Россией Starlink, отмечается в статье: «В 2026 году Украине необходимо будет стабилизировать линию фронта, найти масштабируемые и доступные решения для противодействия российским ударам по инфраструктуре и использовать беспилотники и крылатые ракеты отечественного производства для нанесения большего экономического ущерба России».

В то же время более существенный сдвиг в динамике будет зависеть от того, сможет ли Украина перейти от простого нанесения России больших потерь на фронте к контролю над полем боя на большей глубине и восстановлению некогда существовавшего превосходства в использовании беспилотников.

В прошлом году Владимир Путин сделал две ставки. Первая заключалась в том, что постоянное давление и потери приведут к краху украинских линий обороны. Вторая — в том, что российская дипломатия настроит США против Украины, лишив их критически важной американской поддержки военных действий. Однако, по сути, обе ставки Путина оказались неверными.

«Дальнейшее развитие боевых действий повлияет на ход переговоров, и ключевой вопрос будет заключаться в том, что более устойчиво: наступление России или оборона Украины... Украина страдает от истощения, но не от отчаяния. Хотя Украина сталкивается с трудностями, времени всё меньше и меньше на стороне России, как бы Москва ни пыталась представить ситуацию иначе», — подытоживают аналитики.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что без существенного усиления внешнего давления российские власти не будут готовы к прекращению войны.

Главными условиями, при которых Россия больше не сможет продолжать войну, он назвал санкции США, помощь европейцев Украине и наращивание выпуска украинских дронов и ракет.

Напомним, ВСУ добились наибольшего успеха на фронте за 2,5 года.

