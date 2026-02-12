В Украине уже начали подготовку к следующей зиме

Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону, фокусируясь на восстановлении генерации и создании стратегических резервов оборудования после российских атак. Об этом заявил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с послами стран G7 и ЕС, сообщает его Telegram-канал.

По словам Шмыгаля, главной задачей сейчас является восстановление поврежденных подстанций, сетей и генерации. Для этого Украина формирует запасы энергоносителей и привлекает помощь партнеров для закупки крупных генераторов и трансформаторов.

«Наша цель — развитие и развитие когенерации», — подчеркнул он.

Отдельно он призвал партнеров рассмотреть возможность передачи выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования.

Шмыгаль сообщил, что только с 26 января Украина получила более 560 единиц оборудования (1152 тонны) от стран G7 и других партнеров. Эти ресурсы уже распределены для поддержки больниц, ГСЧС и социальной инфраструктуры.

Также стороны обсудили запуск нового формата координации — Ukraine Energy Support Coordination Group.

«Обсудили создание группы по примеру оборонного „Рамштайн“. Готовимся провести такую встречу уже в ближайшее время», — отметил Шмыгаль.

Кроме срочного ремонта, правительство готовит системные реформы в энергосекторе. Среди ключевых направлений — цифровизация, повышение эффективности работы, а также приватизация и корпоратизация государственных предприятий.

Шмыгаль призвал международных партнеров принимать непосредственное участие в будущем восстановлении украинской энергетики.

