Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине уже начали подготовку к следующей зиме

В Украине уже начали подготовку к следующей зиме

Александр Панько
12.02.26 16:39
179
В Украине уже начали подготовку к следующей зиме

Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону, фокусируясь на восстановлении генерации и создании стратегических резервов оборудования после российских атак. Об этом заявил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с послами стран G7 и ЕС, сообщает его Telegram-канал.

По словам Шмыгаля, главной задачей сейчас является восстановление поврежденных подстанций, сетей и генерации. Для этого Украина формирует запасы энергоносителей и привлекает помощь партнеров для закупки крупных генераторов и трансформаторов.

«Наша цель — развитие и развитие когенерации», — подчеркнул он.

Отдельно он призвал партнеров рассмотреть возможность передачи выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования.

Шмыгаль сообщил, что только с 26 января Украина получила более 560 единиц оборудования (1152 тонны) от стран G7 и других партнеров. Эти ресурсы уже распределены для поддержки больниц, ГСЧС и социальной инфраструктуры.

Также стороны обсудили запуск нового формата координации — Ukraine Energy Support Coordination Group.

«Обсудили создание группы по примеру оборонного „Рамштайн“. Готовимся провести такую встречу уже в ближайшее время», — отметил Шмыгаль.

Кроме срочного ремонта, правительство готовит системные реформы в энергосекторе. Среди ключевых направлений — цифровизация, повышение эффективности работы, а также приватизация и корпоратизация государственных предприятий.

Шмыгаль призвал международных партнеров принимать непосредственное участие в будущем восстановлении украинской энергетики.

Напомним, Шмыгаль обсудил защиту Киева с энергетиками и военными.

Тэги: зима, подготовка, новости Украины, Денис Шмыгаль

Комментарии

Статьи

12.02.26 20:22

«Обнулит» ли Олег Кантор рейтинг ВО «Батькивщина» в Ивано-Франковской области

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.02.26 16:14

Как правильно выбрать входные двери в Днепре?

12.02.26 15:39

С начала войны более 70 мужчин погибли при незаконном пересечении границы

12.02.26 14:29

В России полностью заблокировали популярный мессенджер

12.02.26 13:37

В НАТО назвали потери России в войне. Это больше, чем насчитал Генштаб ВСУ

12.02.26 12:37

Шмыгаль обсудил защиту Киева с энергетиками и военными

12.02.26 11:48

В одном из районов Киева взорвался автомобиль

12.02.26 11:22

Британия объявила о присоединении к программе PURL

12.02.26 10:54

США назвали условие снятия санкций с российской нефти

12.02.26 10:42

Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ

12.02.26 10:42

Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ

12.02.26 10:13

Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро

12.02.26 09:25

Украина получит первую партию гиперзвуковых ракет

11.02.26 10:47

Стало известно, когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности

11.02.26 09:59

Зеленский намерен объявить выборы и референдум 24 февраля, — Financial Times

11.02.26 09:44

РФ готовит крупное весеннее наступление, — Welt

11.02.26 09:07

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях 11 февраля

10.02.26 12:27

Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну. Сенсационный отчет Мюнхенской конференции

10.02.26 11:24

Документы по гарантиям готовы, — Зеленский

10.02.26 09:57

Шмыгаль анонсировал сложные графики отключений

06.02.26 16:31

Китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs

09.02.26 15:23

Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

06.02.26 02:40

Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

06.02.26 12:25

Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку

06.02.26 11:10

У Зеленского сделали заявление по поводу членства Украины в ЕС

10.02.26 01:07

Сырский поведал о потерях России в январе

06.02.26 00:04

Трамп уверяет, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной

06.02.26 10:48

Норвегия поддержала энергетику Украины

06.02.26 08:19

В ОАЭ прокомментировали мирные переговоры по Украине

06.02.26 00:01

Кличко рассказал, когда могут восстановить Дарницкую ТЭЦ

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди