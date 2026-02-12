Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро

В среду, 11 февраля, Европейский парламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает официальный сайт Европарламента и Минфин Украины.

Европейские депутаты поддержали этот кредит на период 2026-2027 годов 458 голосами «за», еще 140 проголосовали «против», 44 «воздержались».

Кредит будет финансироваться за счет займа Европейского Союза на финансовых рынках, а проценты будут выплачиваться из европейского бюджета.

Кредит поможет Украине противостоять агрессии России, в частности путем закупок вооружения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что 90 млрд евро помогут укрепить оборонный потенциал страны и обеспечить приоритетные расходы.

«Я благодарен европейским институтам и всем, кто упорно работал над этим решением, за обеспечение быстрого законодательного процесса, который, надеемся, позволит Украине получить средства уже в апреле», — сказал он.

Отмечается, что Евросоюз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины — с начала полномасштабной войны он предоставил помощи на 70,7 млрд евро.

Средства будут направлены на обеспечение функционирования госбюджета Украины:

— 30 млрд евро предусмотрено бюджетной поддержки;

— 60 млрд евро — на военную поддержку.

Министерство финансов ожидает, что первый транш Украина получит уже во втором квартале 2026 года.

«Минфин приветствует это решение как важный и своевременный шаг для обеспечения финансовой устойчивости государства в условиях продолжающейся оружия новой агрессии РФ против Украины», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Европейской комиссии представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря.