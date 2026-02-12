Все разделы

Новости > Зеленский заявил, что боевые действия можно завершить к лету

Зеленский заявил, что боевые действия можно завершить к лету

Агата Кловская
12.02.26 00:57
176
Зеленский заявил, что боевые действия можно завершить к лету

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление. По его словам, боевые действия в нашей стране можно завершить к лету.

Политик отметил: «Реально ли завершить боевые действия к лету, зависит не только от Украины. Это зависит от США, которая должна давить на Россию».

Добавляется: «Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия к лету».

По словам главы государства, прекращению огня должны предшествовать такие этапы:

1. подписание документа о гарантиях безопасности для Украины с США

2. подписание плана процветания Украины, от которого зависит послевоенное восстановление страны, для чего необходимо участие как американцев, так и европейцев

3. согласование 20-пунктного мирного плана, особенно вопрос дальнейшей судьбы Донецкой области

4. вынос мирного плана на референдум.

Резюмируется: «Я думаю, что все это можно успеть к лету».

Ранее Зеленский рассказал, готов ли ехать в Москву.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война

Комментарии

11.02.26 10:47

