Надежды на прорыв в прекращении войны между РФ и Украиной сейчас низкие, — NYT

Украинские и российские чиновники во вторник должны встретиться в Швейцарии для нового раунда мирных переговоров при посредничестве США, однако прорыва, который мог бы положить конец войне, пока не ожидается, пишет The New York Times. Речь идет о том, что боевые действия продолжаются, предварительные переговоры дали ограниченные результаты, а ключевые разногласия остаются нерешенными.

«Это уже третья трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США примерно за три недели. Два предыдущих раунда состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах. Киев и Москва называли их продуктивными, однако фактический прогресс ограничился обменом военнопленными. В конце этого месяца война войдет в пятый год», — пишет СМИ.

Отмечается, что стороны остаются далекими от компромисса по двум ключевым вопросам: судьбе контролируемых Украиной территорий на востоке, на которые претендует Россия, а также западных гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Переговоры в Женеве продлятся во вторник и среду. С американской стороны посредниками выступают спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

