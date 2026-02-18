Вступление Украины в Евросоюз может втянуть ЕС в войну, — Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не защищает Европу от России, а вступление Украины в Европейский Союз может втянуть ЕС в войну. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Мы считаем большой ложью утверждения украинских и европейских лидеров о том, что Украина защищает Европу. Это неправда», — заявил глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, Россия не нападала ни на одну страну-члена Европейского Союза, а безопасность европейских государств, по его словам, обеспечивает НАТО, а не Украина.

В то же время он заявил, что украинцы «героически борются», однако, по его словам, война России против Украины «не является войной Венгрии», поэтому Будапешт выступает за мирное урегулирование путем переговоров и поддерживает каналы коммуникации с Россией.

Также Сийярто подчеркнул, что венгерская власть не допускает использование средств своих налогоплательщиков для помощи Украине.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал свой «рецепт» победы Европы — прекратить отправлять средства Украине.