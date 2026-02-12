В НАТО назвали потери России в войне. Это больше, чем насчитал Генштаб ВСУ

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 1,3 млн своих солдат. Речь об убитых и раненых. Об этом высокопоставленный чиновник НАТО заявил на брифинге корреспондетке DW.

По словам чиновника Североатлантического альянса, только в течение 2025 года 400 тысяч российских оккупантов были убиты или ранены.

«Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери», — обратил внимание он.

По его словам, такой высокий уровень безвозвратных потерь у России связан с низким уровнем медпомощи на поле боя.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки, общие потери личного состава армии РФ превысили 1,24 млн человек.

Напомним, потери армии РФ в Украине резко возросли и ставят под сомнение наступательные планы Кремля.