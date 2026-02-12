Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ

Следующий раунд мирных переговоров с участием Соединенных Штатов пройдет на следующей неделе, 17 или 18 февраля. На этом будет обсуждаться территориальный вопрос. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Зеленский отметил, что переговоры, вероятно, сосредоточатся именно на территориальном вопросе, как самом сложном. Хотя пока непонятно, согласятся ли россияне на переговоры на территории США.

На повестке дня стоит предложение США о создании на Донбассе «свободной экономической зоны». Это вариант, к которому обе стороны войны, и Украина и Россия, относятся со скептицизмом.

При этом Зеленский отметил, что предыдущий раунд переговоров, проходивших в ОАЭ, был сосредоточен на том, как будет работать прекращение огня и как его будут мониторить США. Однако согласовать детали не удалось, поскольку не было политических решений высшего уровня.

Сейчас переговорщики работают над формулировками будущего соглашения. Зеленский добавил, что во время дискуссий стало понятно на 100%, что любое будущее перемирие потребует мониторинга с участием США.

«У россиян одна формулировка, у нас — другая, у американцев — третья. Есть понимание, что будет мониторинг, но есть также понимание, что нужно больше работать над формулировками и деталями», — резюмировал президент.

Отметим, ранее Зеленский рассказал, что среди прочего, США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону как компромисс для завершения войны. Однако от этой идеи обе стороны, мягко говоря, не в восторге.