Вучич высказался о формате членства Сербии в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич высказался о формате членства страны в ЕС. Готов на уступки.
Политик отметил: «Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым».
Добавляется при этом, что куда более важным аспектом для Сербии в вопросе членства в ЕС является его внутренний рынок, а также свободное перемещение товаров, людей и капитала.
Подчеркивается: «Это основные ценности, которые мы хотим достичь благодаря членству в ЕС».
Ранее Вучич сделал громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС.