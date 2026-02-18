Вучич высказался о формате членства Сербии в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич высказался о формате членства страны в ЕС. Готов на уступки.

Политик отметил: «Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым».

Добавляется при этом, что куда более важным аспектом для Сербии в вопросе членства в ЕС является его внутренний рынок, а также свободное перемещение товаров, людей и капитала.

Подчеркивается: «Это основные ценности, которые мы хотим достичь благодаря членству в ЕС».

Ранее Вучич сделал громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС.