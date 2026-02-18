Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В «Укрэнерго» рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

В «Укрэнерго» рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

Агата Кловская
18.02.26 09:26
90
В «Укрэнерго» рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

В среду, 18 февраля, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных — графики ограничения мощности.

«Укрэнерго» сообщило, что отключения электроэнергии продолжаются из-за последствий массированных комбинированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она будет появляться по графику.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что оккупанты в результате своих атак повредили все электростанции Украины. В то же время он отметил, что Украина, несмотря на значительные повреждения энергетики, продолжает производить электроэнергию.

16.02.26 12:24

От партийной миграции к парламентским скандалам и вероятным семейным активам: досье на депутата Александра Дануцу

Автор: Василий Гунько, для «Фраза»

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

