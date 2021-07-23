Епископ УПЦ назвал участие в Большом Крестном ходе 27 июля подтверждением своей веры

«Одна Церковь. Один Христос. Один народ. Одна страна. И Господь Бог со всеми нами!
Украинская Православная Церковь — единая, а каждый из нас есть Ее неотъемлемой частью. Именно во время Крестного хода в Киеве сможем увидеть наглядно как Церковь объединяет Восток и Запад, Север и Юг страны. И никакие силы различного происхождения и внутренние и внешние обстоятельства не смогут разорвать единства, потому что все собраны Христом и вокруг Него, выкупленные Его драгоценной Кровью и объединены в Его Евхаристии», — сказал епископ Виктор.
«Своим участием в крестном ходе и праздничных богослужениях все вместе подтвердим крепкую веру в Христа и засвидетельствуем всенародное единение перед Богом», — подчеркнул архиерей.
Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь 27 и 28 июля готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.
На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.
После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.
28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором лавры. Начало — в 09.00.
В Киево-Печерскую лавру на торжества ко Дню Крещения Руси прибудут православные святыни из разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.
В тему: Крестный ход УПЦ ко Дню Крещения Руси пройдет с соблюдением санитарных требований.
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