На Хортице УПЦ провела конференцию для жен священнослужителей

Главное: В Запорожской области на острове Хортица состоялась конференция для жен священнослужителей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, форум состоялся по благословению и при участии митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.

Программа конференции состояла из выступлений по различным актуальным темам. Все участницы имели возможность высказаться, задать вопросы, принять участие в дискуссиях.

В ходе общения матушки решили создать собственный интерактивный женский клуб. Такая площадка позволит женам священнослужителей общаться в формальной и неформальной обстановке.

После завершения пленарного заседания митрополит Лука вручил супругам священнослужителей церковные награды.

Участники конференции имели возможность пообщаться в неформальной обстановке и принять участие в культурно-развлекательной программе.

Как сообщалось ранее, в марте в Киеве состоялся форум для жен священников Украинской Православной Церкви. Участницы форума общались с известными церковными спикерами, участвовали в панельных дискуссиях, делились опытом.

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