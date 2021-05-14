Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Сумщине верующие УПЦ собрали более 1 млн грн для онкобольных детей

На Сумщине верующие УПЦ собрали более 1 млн грн для онкобольных детей

Александра Кудрявцева
14.05.21 15:37
311
На Сумщине верующие УПЦ собрали более 1 млн грн для онкобольных детей

Главное: В Сумской области верующие Украинской Православной Церкви собрали 1 206 074 грн для онкобольных детей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии, пожертвования были собраны во время традиционной благотворительной акции «К Светлому Дню — светлые поступки».

«Сумма пожертвований в Сумской епархии составила 1 030 074,10 грн. Дополнительно Конотопская епархия планирует приобрести лекарства на сумму 150 000 грн. Шосткинский благотворительный фонд „Навстречу людям Сумщины“ приобрел четыре комплекта реагентов для микробиологического анализатора на сумму 26 000 грн. Общая сумма благотворительных пожертвований в рамках одиннадцатой благотворительной акции „К Светлому Дню светлые поступки“ составила 1 206 074 грн.», — отметил пресс-секретарь Сумской епархии протоиерей Георгий Тарабан.

Собранные средства будут направлены на лечение пациентов онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы.

Протоиерей Георгий Тарабан выразил искреннюю благодарность всем, кто принял участие в акции через пожертвования и совместную молитву, а также поблагодарил СМИ за информационную поддержку.

Благотворительная акция в помощь онкобольным детям Сумщины «К Светлому Дню — светлые поступки» проходит в Сумской епархии УПЦ во время Великого поста с 2010 года. В прошлом году, в условиях строгого карантина, в рамках акции было собрано 670 518 гривен, в 2019 году — 1 074 878 гривен.

В тему: Во всех храмах и монастырях УПЦ 16 мая почтят память жертв политических репрессий.

 
 
Тэги: УПЦ

Комментарии

Статьи

14.05.21 09:25

Последняя война сталинской самоходки

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Роскошь или средство передвижения: киевляне готовятся к повышению цен на проезд
14.05.21 11:04

Роскошь или средство передвижения: киевляне готовятся к повышению цен на проезд

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.05.21 16:45

Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
14.05.21 16:42

В Сербии паломники УПЦ передали епископу Стефану икону всех преподобных Печерских
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
14.05.21 16:22

На Хортице УПЦ провела конференцию для жен священнослужителей
14.05.21 16:06

Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
14.05.21 15:59

В Ровенской области освящен новый храм УПЦ
14.05.21 15:56

Ботулизм атакует. На Черниговщине в больницах умерли два человека
14.05.21 15:28

В одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж
14.05.21 15:11

Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
14.05.21 14:51

Под Киевом инвалид развращал свою 5-летнюю племянницу
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
14.05.21 13:04

Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте
14.05.21 12:05

Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 в Украине
14.05.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько населения Украины будет вакцинировано от коронавируса
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
14.05.21 08:54

Смертность от COVID-19 в Украине немного снизилась, но ситуация остается тревожной
13.05.21 22:18

Главные новости за 13 мая 2021 года
13.05.21 21:45

Oпределился обладатель Кубка Украины по футболу
13.05.21 16:47

ХАМАС нанес очередной ракетный удар по Израилю
13.05.21 15:28

Украинским туристам значительно упростили въезд в Турцию
09.05.21 13:34

Американские ученые выяснили, что человек может оглохнуть из-за мутации в гене
12.05.21 00:01

Биологи выявили новый способ победить ожирение
09.05.21 15:25

Умерла актриса из культового американского сериала
09.05.21 18:50

Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего
09.05.21 19:20

Митрополит УПЦ рассказал, как жить и поступать по замыслу Божьему
09.05.21 21:05

Сотни киевских байкеров возложили цветы к памятнику воинам-мотоциклистам на Лютежском плацдарме
08.05.21 18:05

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру
09.05.21 18:25

Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить уроки войны
09.05.21 17:55

Митрополит Онуфрий рассказал, как различить веру ума и веру сердца
12.05.21 15:34

В России мусоровоз буквально размазал семью из трех человек
Фото и Видео
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
В Киеве заработало первое казино «в законе»
В Киеве заработало первое казино «в законе»
В Индии молния убила стадо слонов
В Индии молния убила стадо слонов
Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»
Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»
Опубликовано видео эпичной драки с участием экс-нардепа Барны
Опубликовано видео эпичной драки с участием экс-нардепа Барны
Названы условия встречи Зеленского и Байдена
Названы условия встречи Зеленского и Байдена
Стали известны подробности смертельного ДТП с журналистами под Полтавой
Стали известны подробности смертельного ДТП с журналистами под Полтавой
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.