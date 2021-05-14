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Новости > Во всех храмах и монастырях УПЦ 16 мая почтят память жертв политических репрессий

Во всех храмах и монастырях УПЦ 16 мая почтят память жертв политических репрессий

Александра Кудрявцева
14.05.21 12:05
97
Во всех храмах и монастырях УПЦ 16 мая почтят память жертв политических репрессий

Главное: В День памяти жертв политических репрессий 16 мая во всех храмах Украинской Православной Церкви совершат заупокойные богослужения с траурным перезвоном.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, траурную акцию благословил провести Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Заупокойные богослужения на приходах и в монастырях состоятся с целью почитания памяти жертв массовых репрессий 1937-1938 годов.

Память жертв политических репрессий в Украине отмечается в третье воскресенье мая. Традиционно в этот день в храмах Украинской Православной Церкви разных регионов нашего государства возносят заупокойные молитвы за тех, кто безвинно пострадал и принял страдальческую кончину от безбожной власти.

В тему: Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ из-за принятия антицерковных законов.

 
Тэги: новости православия

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