Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ из-за принятия антицерковных законов

Главное: В отношении верующих Украинской Православной Церкви звучит риторика ненависти в заявлениях чиновников и политиков из-за принятия Верховной Радой антицерковного закона о переименовании.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, об этом заявил глава правозащитной организации НПО Public Advocacy («Общественная правозащита») Олег Денисов на межсессионном совещании Совета по правам человека ООН.

«В частности, в Украине, Северной Македонии, и до недавнего времени — Черногории — органы центральной государственной власти на уровне законопроектов, а также вступивших в силу законов поощряют неравенство между религиозными конфессиями, а в ряде случаев -осуществляют открытую дискриминацию, предоставляя преимущества отдельным конфессиям и ограничивая в законных правах другие», — отметил правозащитник.

В заявлении Денисова говорится, что в Украине со вступлением в силу так называемого Закона о переименовании более 12 тысяч религиозных организаций фактически лишены права свободно распоряжаться своим имуществом, открывать банковские счета, вносить изменения в свои уставы, так как согласно закону их учредительные документы признаются недействительными в части наименования.

«Поэтому общины, хотя и не утратили своего статуса юридического лица, однако фактически поражены в гражданских правах, лишены возможности быть полноценными участниками гражданского оборота», — сказал Олег Денисов.

Он заявил, что обязанность изменить наименование религиозной организации вопреки свободной воли ее участников нарушает каноническую, историческую и религиозную идентичности верующих, а также право на свободу вероисповедания, которая гарантирована международным правом.

«Несомненно, верующим должно быть сохранено право сохранить исторические наименования своих религиозных общин, а государство не может вмешиваться в эту сферу церковной жизни», — подчеркнул Денисов.

Правозащитник обратил внимание дипломатов на то, что в ряде международных документов, в частности, в Руководстве по анализу и профилактике геноцида, разработанном канцелярией Генерального секретаря ООН, — таргетирование и маркировка определенной части населения как потенциальной жертвы или цели, основанное на расовых, этнических или религиозных признаках — свидетельствует о высоком риске массовых нарушений прав человека в стране.

«В связи с этим формирование в общественно-политической сфере Украины негативного образа верующих Украинской Православной Церкви как сторонников Российской Федерации, признанной в Украине государством-агрессором, соединенное с риторикой ненависти в СМИ и заявлениях чиновников и политиков разного уровня -свидетельствует о разжигании религиозной вражды по отношении к этой группе верующих, что вызывает крайнюю обеспокоенность и требует реакции со стороны международного сообщества», — заключил глава НПО Public Advocacy.

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