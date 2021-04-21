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Новости > В УПЦ рассказали, почему мощи святых нетленны

В УПЦ рассказали, почему мощи святых нетленны

Александра Кудрявцева
21.04.21 14:25
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В УПЦ рассказали, почему мощи святых нетленны
Главное: Мощи любого святого являются святыми, однако нетленными можно назвать только те мощи, которые с момента смерти святого не подверглись разложению.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«В действительности далеко не всякие мощи нетленны. Конечно, нетленность тела является одним из критериев при сборе свидетельств для канонизации праведника. Однако этот критерий не основной.
 
Примечательнее факт нетленности мощей отдельных святых, как, например, святитель Спиридон Тримифунтский или преподобный Иов Почаевский. А таковых действительно немало. Однако ещё больше тех, чьи мощи нетленны лишь частично, а то и вовсе сохранились в виде отдельных костей. Как уже было сказано, нетление мощей не основной и не единственный признак святости человека. Поэтому святой остаётся святым независимо от того, в каком состоянии находится его тело после смерти», - объяснил священник.
 
Он считает, что называть нетленными все мощи подряд, на основании того, что все они – святыня, неправильно и недопустимо. 
 
«Все мощи Церковь нетленными не называет, да и не называла никогда. Безусловно, мощи любого святого являются святыми. Однако нетленными можно назвать только те мощи, которые с момента смерти святого не подверглись разложению. Расширительно и при желании это понятие можно применить ещё к тем мощам, которые сохранились нетленными частично, как, например, мощи преподобного Александра Свирского», - подчеркнул протоиерей Владимир Пучков.
 
Отвечая на вопрос, почему тела одних святых полностью нетленны, а другие истлели до костей - священник объясняет: «Святость - это состояние, которое достигается посредством веры человека, его покаяния и жизни согласно Евангелию». 
 
«Поскольку никакими человеческими усилиями святость недостижима, она всегда - дар Божий. И дар этот - исключительно личный. Иные же благодатные дары, в нашем сознании нередко сопряжённые со святостью, праведник получает уже не для себя. Известные нам по опыту общения с праведными людьми или хотя бы просто из книг прозорливость, старчество, дар исцеления и прочие дары даются святому ради тех, кому они могут принести пользу. Откройте жизнеописание любого из святых прошлого века, и вы увидите не один десяток свидетельств об исцелениях неизлечимо больных, чудесных предостережениях от поступков, чреватых трагическими последствиями, молитвенной помощи в безвыходных ситуациях. Ради всех таких свидетелей, участников, исцелённых, умудрённых, раскаявшихся и даются праведникам дары благодати. Нетление тела - явление похожего порядка. К нетленным мощам идут люди, возле них исцеляются, каются, обретают веру. В этой связи вполне понятна нетленность мощей, например, преподобных Киево-Печерских», - отметил протоиерей.
 
«Второй фактор, непосредственно и крайне негативно повлиявший на сохранность мощей многих святых, как ни странно, - ревность верующих людей. К мощам святых церковный люд всегда относился с благоговейным почтением. И на сохранности многих мощей это сказалось самым худшим образом. Их попросту разобрали по частицам. Тем более что в истории Церкви бывали и такие времена, когда интерес к мощам был буквально повальным. Можете представить себе, сколько целых, сохранившихся и, возможно, нетленных на тот момент мощей не сохранились до наших дней в целости только потому, что святой был известен и почитаем. Не подумайте, я не имею ничего против отделения от мощей частиц, тем более, в некоторых случаях это - необходимость. Без частиц мощей мучеников невозможно, например, ни престол освятить, ни антиминс для храма выдать. Но частицы частицам рознь. Если в наше время отношение к этому внимательное и благоговейное, то в VIII или XII веке едва ли кто отделял от мощей частицы по волоску. И снова-таки, если в нетленности тела святого есть ясный смысл, то какой смысл в нетленности отдельно взятой фаланги его пальца - непонятно», - продолжил священник.
 
По его словам, несмотря на то, что не все мощи нетленны, любые останки святого - святые мощи. «Отношение к святыне должно быть почтительным и благоговейным независимо от того, что перед нами - нетленное тело в монументальной раке или маленькая косточка в мощевике на иконе», - подытожил протоиерей Владимир Пучков.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, что поможет преодолеть «вирус греха».

Тэги: мощи, святые, УПЦ

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