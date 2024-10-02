Финны поведали о поразительной пользе… хорового пения

Эксперты из Хельсинкского университета в Финляндии поведали о пользе хорового пения в пожилом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно улучшает структуру белого вещества мозга, которое отвечает за связь между различными его областями.

В проведенном опыте участвовали 95 здоровых людей в возрасте от 21 до 88 лет.

Добровольцев поделили по трем возрастным категориям. В первую вошли молодые люди (20-39 лет), во вторую люди среднего возраста (40-59 лет), а в третью пожилые (60 лет и старше).

Специалисты оценили связь между длительностью и частотой занятий хоровым пением и структурной целостностью белого и серого вещества мозга.

Были выявлены значительные улучшения в связующей способности белого вещества, особенно в мозолистом теле, которое объединяет два полушария.

Добавляется, что такие изменения были отмечены во всех возрастных группах, но наибольший эффект наблюдался у пожилых участников.

Сказано, что улучшения в белом веществе свода, который важен для памяти, были зафиксированы исключительно среди пожилых людей.

Говорится также, что хоровое пение может стать эффективным средством для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Резюмируется, что данный вид деятельности развивает как музыкальные, так и социальные навыки, что делает его доступным и действенным способом защиты когнитивных функций и памяти от деградации.

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