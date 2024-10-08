Вопрос Украины станет «большой частью» участия Байдена в «Рамштайне», — Белый дом

Визит президента США Джо Байдена в Германию и участие в заседании группы «Рамштайн», подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности и самообороны Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, визит Байдена станет мощным символом восстановления партнерства между США и Германией, а также сделает более тесным сотрудничество в решении самых насущных мировых проблем.

«Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, это будет большой частью этого визита — и продолжение этой поддержки, продолжение делать все, что мы можем, чтобы остановить российскую агрессию», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что важно продолжать диалог, «поскольку мы видим, что происходит в Украине, продолжаем видеть российскую агрессию».

«Вы видели лидерство президента (Байдена) в отношении Украины и то, что он смог сделать, чтобы сделать НАТО сильнее, чтобы иметь поддержку более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это большая часть — безусловно, это будет большой частью этой поездки», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, страны НАТО на «Рамштайн» предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс.