Названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по физике

Нобелевский комитет во вторник, 8 октября, определил лауреатов премии в области физики. Ими стали Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон за «фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Нобелевская премия по физике — это высшая награда за научные достижения по физике, которую ежегодно присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме. Премия является одной из основанных в соответствии с завещанием шведского предпринимателя, изобретателя динамита и филантропа Альфреда Нобеля.

Первая Нобелевская премия по физике была присуждена Вильгельму Рентгену «в знак признания чрезвычайно важных заслуг перед наукой», оказавшихся в открытии лучей, названных впоследствии в его честь.

Напомним, 7 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии.