Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен

Украинский дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли троих безоружных украинских военных. Об этом говорится в заявлении 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ и омбудсмана Дмитрия Лубинца.

Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного россиянина, который был среди группы оккупантов, казнившей украинских бойцов.

На допросе пленный россиянин рассказал, что зверство он вместе с другими оккупантами совершил по приказу.

«С пленными возиться некогда. Пленных не брать. Дали команду расстрелять», — сказал он.

«Казнить россиянами украинских пленных — это военные преступления!», — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что в последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией сдаваемых в плен украинских военных.

«Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных на Донбассе. Со своей стороны, как омбудсмен Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права», — сказал Лубинец.

Он также отметил, что по всем возможным случаям направляет письма на ООН и МККК.

«Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке... Такие вещи — это недопустимо и является нарушением прав человека! В то же время поведение российских военных толерантно от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание!», — подытожил он.

Напомним, оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении.