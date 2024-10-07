Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен

Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен

Александр Панько
07.10.24 09:54
32
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен

Украинский дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли троих безоружных украинских военных. Об этом говорится в заявлении 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ и омбудсмана Дмитрия Лубинца.

Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного россиянина, который был среди группы оккупантов, казнившей украинских бойцов.

На допросе пленный россиянин рассказал, что зверство он вместе с другими оккупантами совершил по приказу.

«С пленными возиться некогда. Пленных не брать. Дали команду расстрелять», — сказал он.

«Казнить россиянами украинских пленных — это военные преступления!», — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что в последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией сдаваемых в плен украинских военных.

«Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных на Донбассе. Со своей стороны, как омбудсмен Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права», — сказал Лубинец.

Он также отметил, что по всем возможным случаям направляет письма на ООН и МККК.

«Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке... Такие вещи — это недопустимо и является нарушением прав человека! В то же время поведение российских военных толерантно от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание!», — подытожил он.

Напомним, оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении.

Тэги: расстрел, россияне, пленные

Комментарии

Статьи

05.10.24 11:17

ТОП украинцев, работающих на Россию: Олег Крот, Вячеслав Гузь, Носов из WhiteBIT, Зотько из Pin-UP и другие

Автор: Александр Панько

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.10.24 09:28

Сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала «бронзу» Чемпионата мира

07.10.24 09:13

В Украине не планируют отключения света на понедельник, 7 октября

07.10.24 09:08

Ученые предложили производить пищу… из астероидов

06.10.24 22:01

Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000

06.10.24 20:52

Татьяна Плаксина: дочь певицы Любови Успенской подстрекали к убийству матери

06.10.24 11:51

Дуров поведал об интересной новинке в Telegram

06.10.24 11:45

Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей

06.10.24 11:39

Маск продолжает жестко критиковать американских демократов

06.10.24 11:30

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 660 470 солдат

07.10.24 09:28

Сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала «бронзу» Чемпионата мира

07.10.24 09:13

В Украине не планируют отключения света на понедельник, 7 октября

04.10.24 16:46

Правительство уменьшило срок явки в ТЦК по повестке

04.10.24 16:16

Кабмин одобрил экономическое бронирование

04.10.24 13:18

Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон

04.10.24 11:32

В Украине хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек, — СМИ

04.10.24 09:55

Украина близка к НАТО, как никогда раньше, — Рютте

04.10.24 09:53

Генштаб озвучил потери России на 4 октября

04.10.24 09:12

«Укрэнерго» не прогнозирует отключений на пятницу

03.10.24 15:26

В Госдепе США дали оценку плану победы Украины

30.09.24 14:23

Украинцам раскроют план победы. Но лишь частично

30.09.24 10:43

Сырский определил ключевые задачи ВСУ на октябрь

30.09.24 15:22

Республиканцы уже разрабатывают план на случай проигрыша Трампа на выборах, — СМИ

03.10.24 16:30

Ученые объяснили, какие яблоки – самые полезные

30.09.24 16:50

Ученые рассказали о вреде пребывания в космосе

30.09.24 14:40

Британцы назвали самые безопасные наушники

03.10.24 23:25

Прогноз погоды в Украине: что предрекают синоптики на ближайшие дни

03.10.24 15:26

В Госдепе США дали оценку плану победы Украины

01.10.24 13:39

Бельгийцы предупредили о вреде… фитнес-браслетов и смарт-часов

01.10.24 01:30

Астрономам удалось «расшифровать» Вселенную

Фото и Видео
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
Гладиатор 2 (2024): новый трейлер и дата выхода
Гладиатор 2 (2024): новый трейлер и дата выхода
Жертвами урагана Хелен в США стали почти две сотни людей
Жертвами урагана Хелен в США стали почти две сотни людей
Ученый из США поставил на себе интересный опыт с яйцами
Ученый из США поставил на себе интересный опыт с яйцами
В США поезд эпично сошел с рельсов
В США поезд эпично сошел с рельсов
На США обрушился один из крупнейших в истории ураганов
На США обрушился один из крупнейших в истории ураганов
fraza.com
Новости блогосферы
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.