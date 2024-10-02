Шведы выявили новую пользу вакцинации против коронавируса

Эксперты из университета Гетеборга в Швеции обнаружили новую пользу вакцинации против коронавируса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она снижает вероятность развития сердечнососудистых заболеваний, которые связаны с этой заразой.

Во время опыта специалисты наблюдали за более чем восемью миллионами взрослых людей с момента начала вакцинации в конце 2020-го года и до конца 2022-го года.

Ученые анализировали состояние сердечнососудистой системы подопытных после каждой вакцинации и сравнивали его с состоянием тех, кто не проходил вакцинацию.

Отдельное внимание было уделено влиянию вакцинации на риск воспалительных заболеваний сердечной мышцы или перикарда, сердечной аритмии, сердечной недостаточности, транзиторных ишемических атак и инсультов.

В итоге оказалось, что в общем риск сердечнососудистых заболеваний у участников после завершения вакцинации был ниже на 20-30% по сравнению с не вакцинированными людьми.

Добавляется, что существует повышенная вероятность воспаления сердечной мышцы или перикарда в течение одной-двух недель после первой мРНК инъекции против коронавируса.

Сказано, что после первой и второй доз вакцины вероятность возникновения экстрасистол, или дополнительных сердечных сокращений, временно возрастала, особенно у пожилых и мужчин, но риск серьезных сердечных аритмий после вакцинации не увеличивался, а вероятность инсульта снижалась.

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