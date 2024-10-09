Раскрытие личности Сатоши Накамото обвалит крипторынок?

ЕС утвердил новый режим санкций против России
КНДР может направить своих солдат на войну против Украины, — Минобороны Южной Кореи
Зеленский пообещал раскрыть украинцам план победы
За сутки оккупанты недосчитались еще 1340 военных в Украине, — сводка Генштаба
«Укрэнерго» не планирует отключений на вторник, 8 октября
Нобелевская премия-2024: объявлены лауреаты по медицине и физиологии
В Раде решили ограничить использование Telegram
ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Крыму
Оккупанты потеряли в Украине более 661 тыс. человек, — сводка Генштаба
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен