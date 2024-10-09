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Новости > Раскрытие личности Сатоши Накамото обвалит крипторынок?

Раскрытие личности Сатоши Накамото обвалит крипторынок?

Агата Кловская
08.10.24 21:48
170
Раскрытие личности Сатоши Накамото обвалит крипторынок?
Менее чем через 9 часов выйдет документальный фильм от HBO "Money Electric: The Bitcoin Mystery" о создателе Биткойна. Гендиректор CryptoQuant Ки Ён Джу считает, что раскрытие личности Сатоши Накамото может иметь негативные последствия.
 
Он объяснил, что раскрытие личности Сатоши может вызвать ненужные обсуждения его активов в BTC, которые составляют около 9% от общего предложения, это 1,1 млн монет.
 
«Мы знаем все кошельки Сатоши, на которые приходится 9% от общего предложения. Так что если большая сумма перейдет из его кошелька и произойдет продажа, тогда нам следует покинуть рынок BTC» - написал Ки Ён Джу.
 
Также глава CryptoQuant заявил, что фильм HBO это оскорбление Сатоши.
 
Тем временем 17,9% пользователей Polymarket считают, что Сатоши, это Ник Сабо. 
 
В тему:
 
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
 
 

Тэги: биткойн, Сатоши Накамото, Ник Сабо

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