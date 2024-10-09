Раскрытие личности Сатоши Накамото обвалит крипторынок?

Менее чем через 9 часов выйдет документальный фильм от HBO "Money Electric: The Bitcoin Mystery" о создателе Биткойна. Гендиректор CryptoQuant Ки Ён Джу считает, что раскрытие личности Сатоши Накамото может иметь негативные последствия.

Он объяснил, что раскрытие личности Сатоши может вызвать ненужные обсуждения его активов в BTC, которые составляют около 9% от общего предложения, это 1,1 млн монет.

«Мы знаем все кошельки Сатоши, на которые приходится 9% от общего предложения. Так что если большая сумма перейдет из его кошелька и произойдет продажа, тогда нам следует покинуть рынок BTC» - написал Ки Ён Джу.

Также глава CryptoQuant заявил, что фильм HBO это оскорбление Сатоши.

Тем временем 17,9% пользователей Polymarket считают, что Сатоши, это Ник Сабо.

В тему: