«Девушка с жемчужной сережкой»: ученые разгадали тайну известной картины

Нидерландский музей Маурицхейс в Гааге в сотрудничестве с научной организацией Neurensics изучил мозговую активность людей во время созерцания знаменитой картины «Девушка с жемчужной сережкой» голландского художника XVII века Яна Вермеера. Была раскрыта интересная тайна.

Эксперты выявили особые нейронные процессы, приковывающие внимание человека к полотну.

Говорится о том, что данный проект стал первым в своем роде измерением неврологической реакции на произведения искусства с помощью электроэнцефалографии и магнитно-резонансной томографии.

Удалось установить, что «Девушка с жемчужной сережкой» вызывает у зрителя особый неврологический феномен, названный устойчивой петлей внимания.

Поясняется, что он проявляется в желании рассматривать картину, переводя взгляд от одной точки фокуса к другой.

Указывается, что в случае с этой картиной это глаза героини, ее губы и непосредственно сережка.

Информируется, что, измеряя мозговые волны, специалисты обнаружили обнаружили, что наибольшей стимуляцией подвергается предклинье – часть мозга, отвечающая за сознание и личную идентичность.

Ученые также сравнили реакцию мозга при взгляде на подлинник и на ее репродукцию. Оказалось, что эмоциональное воздействие оригинала на зрителя было в десять раз сильнее по сравнению с копией.

Эффект подтвердился во время опыта с участием десяти людей.

Теперь команда желает повторить исследование для других шедевров мирового искусства, включая «Мона Лизу» Леонардо да Винчи.

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